„datahub.tirol“ als virtueller Marktplatz: Tirol plant Vernetzung von Daten

In Tirol soll ein virtueller Marktplatz zum Handel von Daten geschaffen werden, kündigten am Donnerstag beim Technologiebrunch in Alpbach Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky, Wirtschafts-LR Anton Mattle (ÖVP) und Marcus Hofer von der Standortagentur Tirol an.