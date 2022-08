Obsteig – Eine Schildkröte dürfte in Obsteig ausgebüxt sein. Laut Polizei fanden Passanten das Tier am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Straße Arzkasten. Die Besitzer werden geben, sich unter folgender Nummer bei der Silzer Polizei zu melden: 059133 7107. (TT.com)