Jede Hilfe zu spät: Wanderer verstarb am Scheffauer

Kufstein – Für einen Wanderer kam am Donnerstagnachmittag am Scheffauer jede Hilfe zu spät. Wie die Bergrettung Kufstein berichtete, wollte der Deutsche am frühen Nachmittag gemeinsam mit einem Kollegen von der Steinbergalm über den Widauersteig zum Gipfel. Als er sich unwohl fühlte, brach er den Aufstieg ab.