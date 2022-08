Autofahrer prallte in Fügen gegen Leitplanke: 25-Jähriger verletzt

Fügen – Ein 25-jähriger Autofahrer war am späten Donnerstagabend auf der Zillertalstraße talauswärts unterwegs. Beim Kreisverkehr in Uderns verursachte der Österreicher gegen 23 Uhr einen Auffahrunfall mit Sachschaden. Anschließend fuhr der Lenker in Richtung Schlitters weiter.