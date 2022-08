Tratter führt VP in Tirols größtem Bezirk an

LR Hannes Tratter (3. v. l.), erneut Listenerster in Innsbruck-Land, stellte sein Team gemeinsam mit ÖVP-Chef und Spitzenkandidat LR Toni Mattle (3. v. r.) vor: von links LA Florian Riedl (Platz 3), Landtags-Vizepräsidentin Sophia Kircher (4), LA Cornelia Hagele (2) und Andreas Kirchmair (5).

Unterperfuss – Betont optimistisch gaben sich die Spitzen der Tiroler Volkspartei am Mittwochnachmittag bei der Präsentation ihrer KandidatInnen für Innsbruck-Land, den mit Abstand einwohner- reichsten Bezirk Tirols. LR Hannes Tratter, der seine dritte Landtagswahl schlägt und die 18-köpfige Bezirksliste anführt, hob den 50-prozentigen Frauenanteil hervor. Generell sei das Interesse an Plätzen auf der Bezirks- und Landesliste so groß gewesen, „dass wir gar nicht alle untergebracht haben“, versichert Tratter. Die Stimmung der Politik und der VP gegenüber sei zwar derzeit „nicht einfach“, im direkten Gespräch mit den Menschen trotz verbreiteter Sorgen aber besser als gedacht.