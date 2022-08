Reutte stellt Straßensammlung endgültig ein

Bislang konnten Gewerbetreibende ihre Kartonagen für die Sammelfahrt am Straßenrand deponieren.

Reutte – 28 Jahre gab es für Gewerbetreibende in der Marktgemeinde Reutte ein ganz besonderes Service. Sie mussten ihre Kartonagen nicht selbst zum Wertstoffhof bringen, sondern konnten diese einmal wöchentlich in loser Form am Straßenrand deponieren. Im Zuge einer Sammelfahrt wurden die Kartons 27 Jahre sogar kostenlos eingesammelt und anschließend entsorgt.