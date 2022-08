Koalitions-Ansagen: Blaue Briefe, pinke Hoffnungen und grüne Fragen

Ene, mene, muh und raus bist du. Koalitionsfragen und -ansagen sind im Landtagswahlkampf nicht ungewöhnlich. Nachdem ÖVP-Chef Toni Mattle den Freiheitlichen den Sessel vor die Koalitionstür gestellt hat, reagierte FPÖ-Obmann Markus Abwerzger mit einem blauen Brief an die ÖVP-Funktionäre. Und wie 1994 beschwören die Freiheitlichen den legendären Landeshauptmann Eduard Wallnöfer. „Ich weiß nicht, ob der ehrwürdige Eduard Wallnöfer diese ÖVP, die sich durch eine Abkehr von den alten Werten und Traditionen auszeichnet, wählen würde.“ Wer die Liste Mattle wählt, wähle nicht konservativ, sondern rot oder grün und bekomme genau das. „Wer hingegen bürgerliche, konservative, freiheitsliebende Politik mit Realismus will, ist herzlich eingeladen, ein Stück des Weges mit uns zu gehen.“