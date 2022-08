Riederbau ausgebaut: Bauen wird immer digitaler

„Die Kostenentwicklung, der Fachkräftemangel, der Klimawandel und die Digitalisierung stellen das Baugewerbe vor große Herausforderungen“, so Rieder. Für spürbare Verbesserungen brauche es tiefgreifende Veränderungen. Damit diese gelingen, erfordere es nicht nur die neueste Technik in der Planung und am Bau, sondern auch eine intensive Auseinandersetzung mit internen Prozessen und Strukturen. „Unsere Unternehmensorganisation wurde daher auf verschiedene Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Schwerpunkten umgestellt, welche von speziellen Serviceteams unterstützt werden“, so Rieder. Zudem soll, basierend auf dem bereits bestehenden „Building Information Modeling“, mit „Riedertech“ ein neues internes Start-up an IT-Lösungen zur Verbesserung der Kollaboration, des Projektmanagements und der Prozessabwicklung sowie eines verantwortungsbewussten Gebäudebetriebes arbeiten. (TT)