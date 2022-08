Polizei-Pressekonferenz live: 14-Jähriger in St. Johann durch Schuss verletzt

Der Kastenwagen blieb auf den Gleisen stehen. © ZOOM.TIROL

St. Johann in Tirol – Ein Großeinsatz der Polizei hat am Freitag in der Früh im Unterland für Aufsehen gesorgt. Kurz vor 5 Uhr führte eine Streife in Wörgl eine Fahrzeugkontrolle eines verdächtigen Kastenwagens durch. Der Lenker raste daraufhin über die Loferer Straße (B178) bis nach St. Johann davon. Auf den Gleisen am Bahnhof blieb das Fahrzeug hängen.

In weiterer Folge kam es zu einer Schussabgabe durch Polizeibeamte. Wie oft geschossen wurde und ob es einen Schusswechsel gab, ist noch nicht bekannt. Auf Fotos vom Tatort sind jedenfalls mehrere Einschusslöcher im Heck des Fahrzeuges zu sehen. Fest steht, dass ein 14-jähriger Verdächtiger verletzt wurde. Der junge Österreicher wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert und dort operiert. Laut Polizei ist er nicht in Lebensgefahr.

In der Hintertür des Kastenwagens waren mehrere Einschusslöcher zu sehen. © ZOOM.Tirol

Zwei weitere Fahrzeuginsassen, ein 19-jähriger Österreicher und ein 13-jähriger Russe, flüchteten zunächst zu Fuß. Sie wurden kurz darauf festgenommen. Später stellte sich heraus, dass sich noch zwei weitere Personen in dem Fahrzeug befunden hatten. Sie konnten mittlerweile ebenfalls gefasst werden.

Laut Ermittler Wolfgang Weninger vom Landeskriminalamt Tirol standen am Vormittag die Einvernahmen der Beschuldigten an. Ein Ergebnis ist noch nicht bekannt. Auch eine neue Kontrolle am Tatort sollte durchgeführt werden.

Ob es zur Schussabgabe gekommen war, als sich die Verdächtigen noch im Fahrzeug befanden oder bereits ausgestiegen waren, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls unklar war zunächst, ob auch die Beschuldigten bewaffnet waren.

© ZOOM.TIROL

Bahnverkehr war betroffen