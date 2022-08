Nach Knall schoss Polizei in St. Johann neun Mal auf geklautes Fahrzeug

Der Kastenwagen kam auf den Gleisen nicht mehr weiter. Als die Polizisten einen Knall hörten, feuerten sie auf das Heck des Fahrzeugs. © zoom.tirol

St. Johann in Tirol – Für großes Aufsehen sorgte heute ein Polizeieinsatz im Tiroler Unterland. Kurz vor 5 Uhr wollte eine Streife in Wörgl einen verdächtigen Kastenwagen kontrollieren. Der Lenker raste daraufhin über die Loferer Straße (B178) über Going – wo er eine Polizeisperre ignorierte – bis nach St. Johann davon. Auf den Gleisen am Bahnhof blieb das Fahrzeug schließlich hängen.

Zwei Polizisten näherten sich zu Fuß, als plötzlich ein lauter Knall aus der Richtung des Kastenwagens zu vernehmen war. Daraufhin gaben zwei Polizisten insgesamt neun Schüsse auf das Fahrzeug ab. Auf Fotos vom Tatort sind mehrere Einschusslöcher im Heck zu sehen. Ein 14-jähriger Verdächtiger wurde zweimal getroffen und dadurch an Hand und Schulter verletzt. Der junge Österreicher wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert und dort operiert. Laut Polizei ist er nicht in Lebensgefahr.

In der Hintertür des Kastenwagens waren mehrere Einschusslöcher zu sehen. © ZOOM.Tirol

Zwei weitere Fahrzeuginsassen, ein 14-jähriger Österreicher und ein 13-jähriger Russe, flüchteten zunächst zu Fuß. Sie wurden kurz darauf festgenommen. Später stellte sich heraus, dass sich vor der Polizeikontrolle in Wörgl noch zwei weitere 13-Jährige in dem Fahrzeug befunden hatten. Sie konnten mittlerweile ebenfalls gefasst werden.

Bei einer Presskonferenz am Freitagnachmittag berichteten LKA-Chefin Katja Tersch, LKA-Ermittler Wolfgang Weninger und der Kitzbüheler Bezirkspolizeikommandant Martin Reisenzein über Details des Vorfalls und der Ermittlungen. Bei den Jugendlichen handle es sich um amtsbekannte Personen‒ unter anderem wegen Körperverletzung, diverser Eigentumsdelikte und Nötigung.

LKA-Ermittler Wolfgang Weninger, LKA-Chefin Katja Tersch und Martin Reisenzein, Bezirkspolizeikommandant Kitzbühel während der Pressekonferenz.

Die Beamten wollten den weißen Kastenwagen in den frühen Morgenstunden in Wörgl stoppen, weil einer der Streifenbeamten erkannte, dass es sich dabei um ein vor zwei Tagen als gestohlen gemeldetes Fahrzeug handelte. Der Lenker habe jedoch sofort mit hoher Geschwindigkeit die Flucht ergriffen, die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Auf der Loferer Straße im Bereich Going wurde eine Polizeisperre errichtet, die von den Verdächtigen ignoriert wurde. In St. Johann wurde klar, dass der Lenker nicht ortskundig war, da er in eine Sackgasse fuhr und schließlich am Bahnhof auf den Gleisen hängen blieb.

Lauter Knall Auslöser für Abgabe von neun Schüssen

Der plötzliche laute Knall, den die beiden Beamten vernahmen, als sie sich dem Fahrzeug zu Fuß näherten, war der Auslöser dafür, dass sie insgesamt neun Mal auf den Kastenwagen feuerten. Möglicherweise stammte der Knall von einem Reifenplatzer, dies sei Gegenstand von Untersuchungen. Jedenfalls habe man später keine Waffe im Auto gefunden. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe dürften sich alle drei Jugendlichen auf der vorderen Sitzreihe befunden haben. Sie versuchten bis zuletzt weiter zu fahren. Wer am Steuer gesessen hatte, ist noch nicht bekannt.

© ZOOM.TIROL

Ein 14-Jähriger wurde von zwei Kugeln an Schulter und linker Handfläche getroffen. Die beiden anderen Verdächtigen (13 und 14) versuchten zu Fuß zu flüchten, wurden aber kurze Zeit später gestellt. Der durch die Schüsse schwer verletzte Bursche wurde erstversorgt und in die Klinik Innsbruck eingeliefert, wo er operiert wurde. Er habe sich nicht in Lebensgefahr befunden.

Der 13-Jährige sei laut Polizei kurz befragt, dann aber aufgrund seiner Unmündigkeit wieder entlassen worden. Der andere 14-Jährige befand sich am Freitagnachmittag weiter in Befragung. Ein Ermittlungsteam aus Kärnten werde nun den Fall übernehmen, das sei in solchen Fällen üblich.

Angemessenheit der Schussabgabe wird untersucht

Laut Polizei gibt es strenge Richtlinien, wann die Dienstwaffe zum Einsatz kommen darf. Die Beamten seien darin geschult. Die weiteren Erhebungen würden dazu mehr Aufschluss geben. Ob neun Schüsse angemessen seien, könne laut LKA-Chefin Tersch derzeit nicht kommentiert werden. Man müsse die internen Auswertungen abwarten. Die ausführenden Beamten – sie sind seit 36 bzw. 5 Jahren im Dienst – seien unverletzt. Es sei kein alltäglicher Einsatz gewesen, aber sie hätten ausreichend Erfahrung. Bei Bedarf würden sie psychologische Unterstützung bekommen.

Darüber was die Jugendlichen am Freitag im Schilde führten, habe man noch keine Erkenntnisse. Im Falle der 14-Jährigen entschiede nun die Staatsanwaltschaft, wie es weiter gehe. Der 13-Jährige wurde bereits entlassen.

Bahnverkehr war betroffen

Nachdem der Kastenwagen auf den Gleisen stand, war der Bahnverkehr betroffen. Zwischen Kitzbühel und Hochfilzen fuhren bis 10 Uhr keine Züge. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. (TT.com)