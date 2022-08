Polizeieinsatz in St. Johann: 14-Jähriger durch Schuss verletzt

St. Johann in Tirol – Freitagfrüh kam es zu einem Großeinsatz der Polizei im Tiroler Unterland. Kurz vor 5 Uhr führte eine Streife in Wörgl eine Fahrzeugkontrolle eines verdächtigen Kastenwagens durch. Der Lenker flüchtete daraufhin über die Loferer Straße (B178) bis nach St. Johann zum Bereich des Bahnhofes. Dort kam das Fahrzeug auf dem Gleiskörper zum Stehen.

In weiterer Folge kam es zu einer Schussabgabe durch Polizeibeamte. Dabei wurde ein 14-jähriger österreichischer Verdächtiger verletzt. Er befindet sich laut Exekutive nicht in Lebensgefahr.

Die genauen Hintergründe waren vorerst unklar. Am Vormittag standen unter anderem die Einvernahmen der Beschuldigten an, sagte Ermittler Wolfgang Weninger vom Landeskriminalamt Tirol. Die Polizei habe jedenfalls am Tatort erneut eine Kontrolle durchführen wollen. Ob es zur Schussabgabe gekommen war, als sich die Verdächtigen noch im Fahrzeug befanden oder bereits ausgestiegen waren, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls unklar war zunächst, ob auch die Beschuldigten bewaffnet waren.