Die Höhepunkte der Theatersaison: Wiener Volkstheater räumt ab

Die Inszenierung nach Texten von Ernst Jandl erhielt von den 45 teilnehmenden KritikerInnen aus dem ganzen deutschen Sprachraum die meisten Stimmen in den Kategorien Regie (Claudia Bauer), Bühnenbild (Patricia Talacko) und Kostüm (Andreas Auerbach). Auch der heurige Schauspieler des Jahres, Samouil Stoyanov (im Bild), wurde neben seinen Leistungen in „Karoline und Kasimir – Noli me tangere“ auch für seine Rolle in „humanistää!“ geehrt. Schauspielerin des Jahres ist Lina Beckmann, die für „Richard the Kid & the King“ (Salzburger Festspiele/Schauspielhaus Hamburg) ausgezeichnet wurde.