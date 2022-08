Sprachsalz in Hall: Zurück in die Zukunft

Hall – In den vergangenen zwei Jahren konnte das Literaturfestival Sprachsalz zwar namhafte Gäste – von Daniel Kehlmann bis zur inzwischen verstorbenen Friederike Mayröcker – begrüßen, aber, aus bekannten Gründen, eben nur virtuell. Heuer wird der traditionsreiche LiteratInnentreff von 9. bis 11. September wieder ganz wie in vorpandemischen Zeiten vor Publikum im Haller Parkhotel stattfinden. Seit Jahren unverändert ist auch der finanzielle Rahmen des Festivals, das heuer zum 20. Mal stattfindet. Rund 90.000 Euro stehen dem Kuratorenteam um Autor und Musiker Heinz D. Heisl zur Verfügung. „Während alles andere immer teurer wird, hat sich daran nichts geändert“, sagt Sprachsalz-Kassier Elias Schneitter. Dem Anspruch, internationale Autorinnen und Autoren nach Hall einzuladen, sei man heuer trotzdem wieder gerecht geworden – auch wenn es durch gestiegene Reisekosten „nicht einfacher geworden ist“, ergänzt Heisl.

Die kürzeste Anreise hat bei Sprachsalz, das ist inzwischen schöne Tradition, auch heuer die Eröffnungslesende: Mit der Innsbrucker Lyrikerin Barbara Hundegger startet am Freitag, 9. September, um 13 Uhr die Sprachsalz-Jubiläumsausgabe. Schon für Hundeggers musikalische Begleiterin Lissie Rettenwander ist der Weg nach Hall etwas weiter. Die Unterländer Multiinstrumentalistin lebt inzwischen in Wien. Zwischen Innsbruck und Wien liegt das niederösterreichische Wolfsthal. Dort wohnt Ana Marwan. Auch die amtierende Bachmann-Preisträgerin wird am ersten Sprachsalz-Tag in Hall auftreten. Angekündigt haben sich weiters: die deutsche Autorin Doris Dörrie, Schauspieler Edgar Selge, der sein literarisches Debüt „Hast Du uns endlich gefunden“ im Gepäck hat, Kim Hye-jin („Die Tochter“) aus Südkorea, der englische Rock-Poet Luke Haines („Bad Vibes“) und der kolumbianische Meistererzähler Tomás Gonzáles, der zuletzt „Die stachelige Schönheit der Welt“ veröffentlichte.