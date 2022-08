Lauf lockt mit Panorama und Strecke um den Achensee

Bereits zum 22. Mal wird am 3 und 4. September der Achenseelauf abgehalten. Auch wenn die Hauptstrecke um den See die gleiche bleibt, so wird das Programm immer wieder adaptiert. Für heuer wurde die Wegführung des Fitnesslaufs neu konzipiert. Sie führt nun auf rund 10 Kilometern ins Tristenautal im Naturpark Karwendel. Auch die Strecke des Kinderlaufs wurde leicht verändert, die Länge bewegt sich zwischen 400 Metern und 2,6 Kilometern. Beide Bewerbe finden am Samstag statt.

Am Sonntag steht der Hauptlauf am Programm, den man alleine oder zu zweit in der Staffel meistern kann. Gestartet wird in Pertisau, von dort geht es über Maurach nach Achenkirch und den Trail über den generalsanierten Mariensteig sowie Gaisalmsteig am Westufer zurück nach Pertisau.