Drei Tote nach Verkehrsunfall auf A5 im Bezirk Mistelbach

Poysdorf – Ein Verkehrsunfall auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Poysdorf im Bezirk Mistelbach hat am späten Donnerstagabend drei Todesopfer gefordert. Nach Polizeiangaben war das Auto einer tschechischen Familie auf einen Lkw aufgefahren. Von den Pkw-Insassen starben ein Bub (1), ein Mädchen (7) und der Lenker (46). Die 39 Jahre alte Frau und Mutter wurde ebenso schwer verletzt wie eine Vierjährige.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich war die Familie auf der Richtungsfahrbahn Brünn unterwegs, als der Unfall geschah. Der 46-Jährige am Steuer dürfte wegen Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Auto prallte ungebremst in das Heck eines in einer Pannenbucht geparkten Sattelzugfahrzeuges.