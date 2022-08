US-Regierung verurteilt neue Abtreibungsverbote in vier Bundesstaaten

Washington – Die US-Regierung hat die neu in Kraft getretenen Abtreibungsverbote in den Bundesstaaten Idaho, Oklahoma, Tennessee und Texas scharf verurteilt. „Der heutige Tag markiert den jüngsten Angriff auf die Grundrechte der Amerikaner", erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Freitag. Sie appellierte mit Blick auf die Kongress-Zwischenwahlen im November an die US-Amerikaner, „sich Gehör zu verschaffen".