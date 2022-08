Kollnerweg zwischen Höttinger Bild und Gramartboden für Wanderer gesperrt

Aufgrund von Eintrübungen im Wasser war die Trinkwasserversorgung am Höttinger Bild seit Jahren nicht gegeben. Dafür wurde nun eine Lösung gefunden. „Das Wasser wird künftig aus der bestehenden Quelle und Wasserversorgungsanlage der Oberlechner-Quelle als Trinkwasser für den Brunnen am Höttinger Bild bereitgestellt. Darüber hinaus werden in der Folge auch Stromleitungen für die Kapelle sowie für digitale Lawinentafeln verlegt", teilte die Stadt Innsbruck am Freitag mit. (TT.com)