Ringer sind startklar: Tiroler Teams müssen zum Auftakt auswärts ran

Innsbruck – Wenn es „herbstelt“, beginnt für die Tiroler Ringer die wichtigste Jahreszeit. Es stehen in der Ringer-Bundesliga die Wochen der Wahrheit an. Los geht es am 3. September, die drei Tiroler Vereine müssen in der Qualifikationsrunde jeweils auswärts antreten. Vize-Meister RSC Inzing gastiert bei der KG Wien, AC Vollkraft muss zum Vorjahresdritten KSK Klaus und die Kampfgemeinschaft Hötting/Hatting steigt beim AC Hörbranz auf die Matte. Die Bundesliga, bestehend aus neun Teams, gliedert sich nach der ersten Runde ins Obere bzw. Untere Play-off auf. Anfang Dezember wird in zwei Finalkämpfen der neue Meister ermittelt.