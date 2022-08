„Beverly Hills, 90210"-Darsteller Joe E. Tata 85-jährig gestorben

Los Angeles – Der US-Schauspieler Joe E. Tata, bekannt vor allem aus der 90er-Jahre-Kultserie „Beverly Hills, 90210", ist tot. Der 85-Jährige sei in einem Pflegeheim in Südkalifornien gestorben, sagte sein Anwalt der Los Angeles Times am Donnerstag. Tata sei schon seit längerem krank gewesen, zuletzt sei es ihm schlechter gegangen. Seine Tochter Kelly schrieb, er sei am 24. August friedlich eingeschlafen. 2018 sei bei ihm Alzheimer diagnostiziert worden.

Tata spielte in der Serie um eine Clique junger Leute im kalifornischen Beverly Hills den stets für einen Ratschlag guten Restaurantbesitzer Nat Bussichio, dessen Lokal „Peach Pit" ein populärer Schülertreff war. Er war auch in anderen Serien zu sehen, etwa in „Detektiv Rockford – Anruf genügt" mit James Garner.

Entgeltliche Einschaltung

„Er war einer der glücklichsten Menschen, mit denen ich je gearbeitet habe. Er war mit seiner Weisheit ebenso großzügig wie mit seiner Freundlichkeit", schrieb „Beverly Hills, 90210"-Co-Star Ian Ziering, der in der Serie Steve Sanders darstellte, auf Instagram.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Jason Priestley, der die Figur des Brandon Walsh spielte, bekundete ebenfalls auf Instagram seine Trauer. Tata sei nicht nur ein wichtiger Teil der Serie, sondern auch seines Lebens gewesen.

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Instagram (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen