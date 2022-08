World Masters, Töpfermarkt und Filmfest: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht – der Sommer neigt sich schön langsam dem Ende zu. Das lässt sich auch mit einem Blick in den Tiroler Event-Kalender festmachen: Der Kultursommer im Zeughaus und die Festwochen der Alten Musik gehen ins Finale, die abendlichen Freiluft-Events werden langsam weniger. Dennoch kein Grund, Trübsal zu blasen: Beim Karwendelmarsch, dem Red Bull 400 am Bergisel und beim Ötztaler Radmarathon geht's nochmal ordentlich zur Sache, Genießen ist u.a. am Weinfest in Kitzbühel angesagt. Auch für Musikfans von Ba-rock bis Punk-Rock ist wieder was dabei. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.