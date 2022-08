Neuseelands Polizei hat tote Kinder in Koffern identifiziert

Wellington – Eineinhalb Wochen nach der Entdeckung der sterblichen Überreste von zwei Kindern in zwei in Neuseeland versteigerten Koffern sind die beiden Toten identifiziert. Ihre Namen würden auf Bitten ihrer Angehörigen nicht veröffentlicht, sagte Inspektor Tofilau Faamanuia Vaaelua am Freitag. Auch andere Details, die zur Identifizierung der Kinder führen könnten, werden demnach nicht öffentlich gemacht.

Die Polizei hatte zumindest bereits mitgeteilt, dass die Kinder bei ihrem Tod in einem Alter zwischen fünf und elf Jahren waren. Der Fall hatte in Neuseeland für Erschütterung gesorgt. Eine ahnungslose Familie hatte in der Nähe von Auckland zwei herrenlose Koffer ersteigert, die offenbar jahrelang in einem Lagerraum aufbewahrt worden waren. Als sie die Koffer öffnete, entdeckte die Familie darin die sterblichen Überreste der beiden Kinder.