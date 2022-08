„Aktionsprogramm“ gegen steigendes Waldbrandrisiko in Österreich

In Österreich besteht fast die Hälfte – exakt sind es 47,9 Prozent – der Staatsfläche aus Wäldern, was einer Fläche von rund 4.000.000 Hektar entspricht. Im heurigen Jahr wurde der bisher größte Waldbrand seit dem Jahr 2000 in Niederösterreich auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Allentsteig verzeichnet, 400 Hektar waren laut Totschnig von dem Feuer Ende März betroffen. "Weitaus dramatischer war jedoch die Situation um Österreich mit teilweise dramatischen Situationen in Sachsen und Brandenburg. Da waren es bereits 1000 Hektar, doch in Spanien wurden über 260.000 Hektar Fläche von den Feuern verwüstet", nannte Totschnig nur ein paar Zahlen zur extremen Waldbrand-Saison im Südwesten Europas.