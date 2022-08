Rechtsextremer Videoblogger in Berlin zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Amtsgericht Tiergarten befand den 42-Jährigen am Freitag der Volksverhetzung in zwei Fällen, des Hausfriedensbruchs, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung und der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes schuldig. Nerling habe gezielt und bewusst Aufmerksamkeit gesucht, um in der rechten Szene anzukommen und bekannt zu werden, so der Richter.

Ein Interview mit Haverbeck, in dem sie den Holocaust leugnete, hatte der Videoblogger im März 2018 auf einem Youtube-Kanal veröffentlicht. Vor Gericht sagte der 42-Jährige: „Mir war damals nicht bewusst, das dass, was sie sagte, strafbar sein könnte." In einem anderen Fall habe Nerling in einem Video einen Mann bewusst in seiner jüdischen Identität angreifen wollen, so die Anklage. Der Angeklagte wies dies zurück. Einen weiteren Vorwurf, wonach er im Internet Bilder einer Person verbreitete, die den Hitlergruß zeigte, wollte Nerling als Kunstaktion verstanden wissen. „Ein wirklicher Schaden ist aus meiner Sicht nicht eingetreten", meinte er zu den Vorwürfen insgesamt.