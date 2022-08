Klima, Tourismus, Verkehr: Tiroler WK stellt Forderungen an Landespolitik

Das sei auch deshalb ein Gebot der Stunde, weil die aktuellen Herausforderungen wegen Pandemie und Energiekrise "enorm sind", sagte Walser am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Es habe angesichts der Ist-Situation einen "breiten Diskurs" gegeben, der sich nunmehr in den gemeinsam gebündelten Forderungen bzw. dem Wirtschaftsprogramm "Weichenstellungen für die Zukunft Tirols" ausdrücke.

Im Bereich Tourismus wird etwa eine "Qualitätsbettenoffensive" für Osttirol sowie eine Wirtshaus-Initiative eingemahnt. In Bezug auf dies viel diskutierte Bettenobergrenze soll es eine absolute Grenze ausschließlich für Neubetriebe auf der "grünen Wiese" geben, hielten die Kämmerer in dem Wirtschaftsprogramm für die Jahre 2022 bis 2027 fest. Die sinnvolle Weiterentwicklung von Bestandsbetrieben solle nicht behindert werden. Die Bettenobergrenze sei zudem an der touristischen Intensität der jeweiligen Region zu koppeln. In Tirol war eine allgemeine Bettenobergrenze rechtlich nicht umsetzbar. Politisch einigten sich die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne jedoch auf eine Obergrenze von 300 Betten pro Betrieb. An einer rechtlichen Verankerung bzw. Verbindlichkeit fehlt es jedoch vorerst weiterhin.