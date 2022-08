Südtiroler Handelskammer fordert Ende des Lkw-Nachtfahrverbots in Tirol

Bozen – Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, fordert die Aufhebung des Nachtfahrverbots für den Schwerverkehr in Tirol bzw. Österreich. "Die Unternehmen befinden sich wegen der hohen Kraftstoffpreise in einer schwierigen Lage. Vor allem in den Sommermonaten, in denen aufgrund der Tourismusströme ein hohes Verkehrsaufkommen herrscht, würde die Aufhebung des Lkw-Nachtfahrverbots den Transportunternehmen ermöglichen, ihre Fahrzeiten und Kosten zu senken", so Ebner.