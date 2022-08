Sexuelle Belästigung im Unterland: Polizei forschte Verdächtigen aus

Strass im Zillertal – Insgesamt acht Fälle sexueller Belästigung sowie eine Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Raum Schwaz und Zillertal dürfte die Polizei nun aufgeklärt haben: Wie die Beamten am Freitag berichteten, konnte nach umfangreichen Ermittlungen mehrerer Dienststellen ein Verdächtiger ausgeforscht werden.

Der 36-Jährige Slowake gestand insgesamt acht Taten zwischen 23. Juli und 11. August. Sechs davon wurden bereits angezeigt, in zwei weiteren Fällen haben sich die Opfer bis dato nicht bei der Polizei gemeldet. Sie dürften sich im Bereich Imming in Bruck am Ziller abgespielt haben. Die Polizei bittet die Opfer, sich unter folgender Nummer zu melden: 059133/7255. (TT.com)