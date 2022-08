Plötzlich starke Schmerzen: 54-Jährige bei Canyoningtour in Oetz verletzt

Oetz – Eine Canyoningtour in der Auerklamm in Oetz endete für eine 54-Jährige am Freitag im Krankenhaus. Laut Polizei nahm die Deutsche gegen 10.30 Uhr mit fünf weiteren Personen an einer geführten Tour teil. Als sie nach einer Rutsche wieder im Wasser aufkam, klagte sie plötzlich über starke Schmerzen im Rücken.