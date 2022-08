Europäische Gaspreise verzeichnen neues Rekordhoch

Amsterdam – Die Sorge vor ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland treibt den Gaspreis immer weiter in die Höhe. Der europäische Erdgas-Future zur September-Lieferung stieg am Freitag an der niederländischen Energiebörse in Amsterdam um rund 9 Prozent auf ein Rekordhoch von 340 Euro je Megawattstunde.