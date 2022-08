Lieferwagen fuhr in Brüssel in Terrasse, Lenker gefasst

Brüssel – Der Fahrer des Kleintransporters, der in der belgischen Hauptstadt Brüssel in die Terrassen einer Brasserie und eines Fast-Food-Restaurants gefahren ist, ist gefasst. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Freitag unter Berufung auf zunächst nicht genannte Quellen. Der Mann wurde demnach in Antwerpen festgenommen.