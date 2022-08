Transporter raste in Brüsseler Restaurants , Lenker gefasst

Ob der Mann den Wagen absichtlich oder unabsichtlich in die Terrasse steuerte, war zunächst unklar. © IMAGO/LAURIE DIEFFEMBACQ

Brüssel – Der Fahrer des Kleintransporters, der in Brüssel in die Terrassen zweier Restaurants gefahren ist, muss sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Samstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Brüssel. Zur Identität des Mannes, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, machten die Staatsanwälte demnach keine Angaben.

Entgeltliche Einschaltung

Der Kleintransporter war am Freitagmittag im Zentrum der belgischen Hauptstadt in die Terrasse einer Brasserie und eines Fast-Food-Restaurants gerast. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden sechs Personen leicht verletzt. Der mutmaßliche Fahrer flüchtete zunächst, konnte allerdings am Freitagnachmittag in Antwerpen festgenommen werden.