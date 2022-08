Betrunkene verursachte Auffahrunfall in Innsbruck: 30-Jährige verletzt

Innsbruck – Eine alkoholisierte Autofahrerin musste am Donnerstag nach einem Auffahrunfall im Innsbrucker Stadtteil Pradl ihren Führerschein abgeben. Laut Polizei fuhr die 32-Jährige kurz nach 17 Uhr – angeblich abgelenkt von einem Anruf – auf einen vor ihr anhaltenden Wagen auf. Dieser wurde wiederum auf das Auto davor geschoben.

Die 30-Jährige am Steuer des mittleren Wagens zog sich Verletzungen zu und wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Alle Fahrzeuge wurden leicht bis mittelschwer beschädigt, so die Polizei. (TT.com)