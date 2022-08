Angola: Oppositionskandidat erkennt Wahlergebnis nicht an

Nach der Wahl in Angola will der Oppositionskandidat Adalberto Costa Júnior das vorläufige Wahlergebnis anfechten. Seine Partei Unita erkenne das von der Wahlkommission veröffentliche Teilergebnis nicht an, so der Chef und Spitzenkandidat der größten Oppositionspartei am Freitag vor Journalisten in Luanda. Die Partei MPLA des amtierenden Präsidenten João Lourenço "hat die Wahl nicht gewonnen", sagte Costa Júnior und forderte die Einrichtung einer Überprüfungskommission.