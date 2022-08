Sitzung des Gemeinderates in Oetz erregt die Gemüter

Listenerster Alexander Wolf sieht seine Aufgabe darin, der Mehrheitsliste des Bürgermeisters „auf die Finger zu schauen, aber das sind sie nicht gewohnt und sehen uns deshalb als Feindbild“. Ersatz-GR Bernhard Friedle formuliert die Motivation seiner Liste so: „Seit Jahren wird unser Listenzweiter Alexander Reiter bei seinen Bauvorhaben von der Gemeinde gegängelt. Er bemängelt fehlende Akteneinsicht und damit auch fehlende Transparenz.“ Was den „mutmaßlichen Machtmissbrauch“ des Bürgermeisters betrifft, so sei dies in erster Linie den Sitzungsprotokollen des Gemeinderates geschuldet. Diese waren zuletzt Teil einer Aufsichtsbeschwerde gegen den Protokollführer, die jedoch abgewiesen wurde.