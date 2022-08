Tausende strömten zur Landecker Einkaufsnacht

Landeck – „Wir sind sehr zufrieden, die Stimmung war sehr gut“, sagt Mathias Weinseisen. Tausende Besucher strömten am Donnerstagabend in die Landecker Innenstadt zur traditionellen Einkaufsnacht. Die Fixveranstaltung hatte zwei Jahre wegen Corona pausiert. Heuer konnte sie wieder abgehalten werden. Für den Obmann der Leistungsgemeinschaft Landeck-Zams ist das Revival gelungen. Die Menschen nutzten den Abend auch zum Einkaufen, betont er. Viele Geschäfte hielten länger offen. Zufrieden mit der Atmosphäre war auch Talkesselmanager Florian Schweiger. „Die Veranstaltung war gut besucht“, erklärt er gestern. Heuer hatte man ein neues Konzept probiert und auf eine große Bühne verzichtet. Die Musik fand direkt in der Begegnungszone bei den Menschen statt – das hatte Vor- und Nachteile. „Das Gewinnspiel ist sehr gut angenommen worden“, so Schweiger.