Ukraine-Krieg: Hohe Haftungen, kaum Ausfälle

Alpbach, Wien – Russland, die Ukraine und Belarus galten bis zum Einmarsch Russlands in die Ukraine vor einem halben Jahr laut Kontrollbank-Vorstand Helmut Bernkopf als politisch stabil und wenig risikoreich. So gab es 2021 für die Exportgarantie-Bank auch keine Ausfälle. Mit dem russischen Angriff wurde das Neugeschäft auf null gestellt. In Russland haftet die OeKB für 1,7 Mrd. Euro, in der Ukraine für 250 Mio. Euro und in Belarus für etwa 20 Mio. Euro, zusammen also für knapp 2 Mrd. Euro. Das heiße aber nicht, dass Auszahlungen auch nur annähernd in dieser Höhe anstehen würden, so Bernkopf. Bisher habe es keine dramatischen Schadensfälle gegeben, vorerst gebe es diesbezüglich auch „kein größeres Kopfzerbrechen“. In ein bis zwei Jahren könne man die Lage besser abschätzen.