Tödlicher Wanderunfall in Tannheim: 67-Jährige stürzte 50 Meter ab

Tannheim – Ein tödlicher Wanderunfall ereignete sich Freitagnachmittag in Tannheim. Eine 67-jährige Deutsche war mit ihrem Freund (71) über den Jubiläumsweg zur Landsberger Hütte unterwegs und stieg in weiterer Folge über den Traualpsee zum Vilsalpsee ab. Kurz nach der Landsberger Hütte stürzte die Frau laut Polizei vom Steig ohne Fremdeinwirkung in das angrenzende Steilgeländer rund 50 Meter ab und verstarb noch an der Unfallstelle. Die alarmierte Mannschaft des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod feststellen. (TT.com)