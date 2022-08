Streit vor Lokal in Reutte eskalierte: Mann erlitt Kopfverletzung

Reutte – In der Nacht auf Samstag geriet ein 44-Jähriger mit einem Security-Mitarbeiter (49) in einem Lokal in Reutte in Streit. Dabei verpasste der Österreicher laut Polizei dem 49-jährigen Tschechen eine Ohrfeige. Daraufhin erfasste der Security den Gast und drückte ihn gegen die Wand. Der 44-Jährige kam zu Sturz und stieß mit dem Hinterkopf gegen die Wand. Er verlor laut Polizei kurzfristig das Bewusstsein und erlitt eine Verletzung unbestimmten Grades am Hinterkopf. Anschließend verließ er mit seinem Begleiter das Lokal. Im Nahbereich des Lokals wurde er schließlich angetroffen und nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)