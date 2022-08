Drei Radfahrer stießen in Innsbrucker Unterführung zusammen

Innsbruck – Drei Radfahrer wurden bei einem Unfall in der Nacht auf Samstag in Innsbruck verletzt. Ein alkoholisierter 20-jähriger Deutscher fuhr gegen 0.35 Uhr in Wilten auf einem Radweg mittig in Richtung Westen. Zeitgleich waren eine 21-jährige Österreicherin und ein 24-jähriger Deutscher mit ihren Rädern nebeneinander in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. In einer Unterführung kam es laut Polizei zum Zusammenstoß der Radfahrer. Sie wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)