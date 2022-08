Einfach Klasse dank Masse: Trafic SpaceClass von Renault

Fast 5,5 Meter lang ist der Kleinbus Trafic von Renault in der Ausstattungslinie Grand SpaceClass.

Appenzell – Eines kann der Trafic SpaceClass nicht: seine Herkunft abstreiten. Trotz aller Pkw-Zutaten entstammt der Kleinbus der Nutzfahrzeugsparte von Renault, fairerweise ist die Bezeichnung Trafic geblieben. Und nicht minder fair bleibt das Design, auf künstliche Abrundungen wird verzichtet, Ecken und Kanten prägen den Auftritt des fast 5,5 Meter langen Fahrzeugs, das mit einem einigermaßen kultiviert abgestimmten Zweiliter-Turbodiesel bestückt ist. Das Aggregat leistet in diesem Fall 170 PS und stemmt 380 Newtonmeter Drehmoment, in die Kraftübertragung mischt sich ein sechsstufiges Doppelkupplungsgetriebe ein. Dieses befreit komfortablerweise von Schaltarbeitaufgaben, arbeitet großteils auch sehr treffsicher. Die Lenkung ist recht leichtgängig, sie lässt nicht vermuten, dass wir es hier mit einem 2,2 Tonnen schweren Fahrzeug zu tun haben, das vor allem dazu dient, den Insassen und dem Ladegut möglichst viel Platz zu offerieren.

Genau diese Herausforderung meistert der Trafic Grand SpaceClass mit Bravour, kein Wunder angesichts der üppigen Dimensionen. Inklusive Außenspiegel ist das Modell fast 2,25 Meter breit, über 1,97 Meter hoch ist es zudem. An Windschlüpfrigkeit ist hier nicht zu denken, an luxuriöses Feeling bezüglich Kopf-, Schulter- und Beinfreiheit in allen drei Sitzreihen sehr wohl. Für Transportgut stehen dank der Langversion wenigstens 1084 Liter Volumen im Ladeabteil zur Verfügung – es lässt sich bis zu knapp sechs Kubikmeter ausweiten. Hier kommt dem SpaceClass seine Nfz-Herkunft mehr als zugute.