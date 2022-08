Apfelanbau in Österreich auf 7450 Hektar mit fallender Tendenz

Wien, Graz – In Österreich wurden 2022 auf rund 7450 Hektar Äpfel angebaut, wobei das Ausmaß im Vergleich zu 2021 mit 7674 Hektar um etwa drei Prozent geschrumpft ist. Das liegt im langjährigen Trend, denn in den vergangenen zehn Jahren ist der Apfelanbau in Österreich insgesamt um 22 Prozent zurückgegangen. Nach wie vor wird der Großteil der Apfelkulturen mit 5080 Hektar (2021: 5251, minus 3,4 Prozent) in der Steiermark gepflegt.