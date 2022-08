Mercedes EQB: Elektrisierender Familien-Stern

Angetrieben wird unser Mercedes EQB – der 4Matic sei’s gedankt – von zwei Elektromotoren, von denen einer die Arbeit an der Vorder-, der andere an der Hinterachse übernimmt. Das Gespann bringt es auf 215 kW Leistung (292 PS) und beschleunigt den 2,2 Tonnen schweren Elektro-Stern in etwas mehr als sechs Sekunden auf Landstraßen-Tempo. Man verzichtet also auf die irrwitzigen Beschleunigungsorgien, die so manche Elektriker ermöglichen, sondern bleibt diesbezüglich am Boden der Realität. Zudem wird der elektrische Lademeister stets bei 160 km/h elektronisch begrenzt. Beides kommt der Reichweite zugute, die Mercedes mit 420 Kilometern angibt. Wir sind bei diversen Ausfahrten, wovon uns eine übers Hahntennjoch führte, auf 300 Kilometer gekommen. Der Verbrauch lag im Schnitt bei rund 21 kWh. Spätestens dann haben wir uns nach der nächsten Lademöglichkeit umgesehen. Von zehn Prozent bis zur Vollladung dauert es bei 11 kW unter sechs Stunden, unter optimalen Bedingungen (also etwa auch 100 kW Kapazität an der Säule) reichen 32 Minuten für eine 80-Prozent-Füllung. Wer sich für den Mercedes EQB interessiert, muss wissen, dass er ab 56.046 Euro erhältlich ist. Unser EQB war fast voll ausgestattet und kostete 76.544 Euro.