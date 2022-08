Blitzschlag tötete zwei Radfahrer in der Nähe von Turin

Turin – Ein Blitzschlag hat am Freitagnachmittag zwei italienische Radfahrer getötet, die in den Bergen nördlich von Turin unterwegs waren. Eines der Opfer ist der 53-jährige Alberto Balocco, Inhaber des renommierten italienischen Süßwarenunternehmens Balocco, und ein 55-jähriger Freund aus Turin, der in Luxemburg lebte, teilten die Behörden laut Medienangaben mit.

Die Leichen lagen nur wenige Schritte voneinander entfernt an einer Kurve. Ein vorbeifahrender Autofahrer, der die Leichen sah, alarmierte die Polizei. Ein Ärzteteam, das an Bord eines Hubschraubers den Unglücksort erreichte, versuchte eine Herz-Kreislauf-Wiederbelebung der beiden Radfahrer, jedoch ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft Turin leitete eine Untersuchung ein.

Das Unternehmen Balocco ist für die Produktion von Panettone, einem typisch italienischen Weihnachtskuchen, bekannt und hat seinen Sitz in Fossano im Piemont. Am 2. Juli war im Alter von 91 Jahren der Vater von Alberto Balocco und Ehrenpräsident des Unternehmens, Aldo Balocco, gestorben. Er hatte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das von seinem Vater Francesco Antonio 1927 gegründete Süßwarenunternehmen in einen Konzern umgewandelt, der 500 Mitarbeiter beschäftigt und 2021 einen Umsatz von 200 Millionen Euro erzielte. (APA)