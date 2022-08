Zeugen nach Messerangriff in Kufstein gesucht, 27-Jähriger in Innsbruck attackiert

Innsbruck, Kufstein – In der Nacht auf Samstag wurden in Tirol zwei Personen nach tätlichen Auseinandersetzungen mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Ein 32-jähriger Mann wurde in Kufstein mit einem Messer verletzt, ein 27-Jähriger in Innsbruck bewusstlos geschlagen.