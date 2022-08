Betrunkener Kärntner baute Autounfall und schlief im Wrack ein

Sittersdorf – Ein betrunkener 62-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt) einen Autounfall verursacht und ist danach im Wrack eingeschlafen. Laut Polizei war er erst über mehrere Wiesen gefahren, bevor er in einem ausgetrockneten Bachbett gegen eine Böschung stieß. Der stark alkoholisierte Mann wurde von der Rettung versorgt. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, weil er seit mehreren Jahren keinen mehr hat. Er wird angezeigt. (APA)