72-jährige Autolenkerin bei Zug-Crash eingeklemmt und schwer verletzt

Pettenbach – Eine 72-jährige Autolenkerin ist am Samstagvormittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) von einem Triebwagen der Almtalbahn erfasst und über 30 Meter mitgeschleift worden. Die Frau wurde eingeklemmt und konnte erst nach rund einer Stunde aus dem Wrack befreit werden. Die Schwerverletzte kam mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 ins Klinikum Wels. Die Bahnlinie war bis kurz vor Mittag gesperrt, berichteten Polizei und Feuerwehr.