Otto-Gemälde in Werl: Kult-Komiker eröffnete seine Ausstellung

"Der Ottifant ist in der abendländischen Malerei sträflich vernachlässigt", meint Otto Waalkes.

Berlin – Kult-Komiker Otto Waalkes hat seine bisher größte Gemälde-Ausstellung mit rund 180 Werken im nordrhein-westfälischen Werl eröffnet. Die Bilder seien "jugendfrei", da er die Leinwände mit Tee bearbeitet habe - nicht mit Alkohol, scherzte der 74-Jährige am Samstag, der die Besucher mit "Holladihidi" begrüßte und viele Autogramme gab.

In seiner "Ostfriesen-Kunst" - Arbeiten auf Papier und Leinwand - blitzt der typische Otto-Humor hervor. Der Ottifant als sein Markenzeichen ist in vielen Varianten vertreten. "Der Ottifant ist in der abendländischen Malerei sträflich vernachlässigt", meinte Otto Waalkes.