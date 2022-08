Zwei Frauen bei Zusammenstoß in St. Johann verletzt

St. Johann – Zu einer Kollision bei der zwei Frauen verletzt wurden, kam es am Samstag in St. Johann.

Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 70-jährige Österreicherin mit dem Auto in Reitham bergwärts in Richtung Osten. In einer Linkskurve stieß sie aus bisher ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Auto einer 52-jährigen Österreicherin zusammen. Das Auto der 70-Jährigen wurde daraufhin in die angrenzende Wiese geschleudert. Beide Lenkerinnen wurde bei dem Unfall verletzt. (TT.com)