41. Ötztaler Radmarathon: Kanadier Burke siegte vor zwei Lokalmatadoren

Sölden – Jack Burke holte sich beim 41. Ötztaler Radmarathon den Sieg. Der 27-jährige Kanadier kam am Sonntag nach 227 Kilometern und 5500 Höhenmetern in 7:10:13 Stunden in Sölden ins Ziel. Die Tiroler Dominik Salcher und Alban Lakata komplettierten mit rund drei Minuten Rückstand das Podest.