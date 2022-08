Livestream ab 6.15 Uhr: Wer triumphiert heuer beim Ötztaler Radmarathon?

Der Ötztaler Radmarathon 2022 startet in seine 41. Auflage. Rund 4000 Athlet:innen aus 32 Nationen nehmen die schweißtreibenden 227 Kilometer und 5500 Höhenmeter in Angriff. Mit uns seid ihr vom Startschuss um 6.30 Uhr bis zur Siegerehrung via Livestream mit dabei!