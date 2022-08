Türkis-Grün für Willi längerfristiges Projekt

"Das, was die Grünen wollen, ist notwendig", so seine Argumentation. Und das sehe auch der Kanzler. Unstrittig sei, dass die Grünen jene Partei sind, die sich "in Sachen Klimawandel am besten auskennt", hielt Willi, der 2018 zum Bürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt gewählt wurde, fest. "Da haben wir die höchste Kompetenz und sind auch die Mutigsten, die Herausforderungen offen zu kommunizieren".